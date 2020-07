Coronavirus, le news dal Mondo: misure drastiche in Australia, quasi 40mila nuovi casi in USA, l’India scala la classifica dei contagi

Sono saliti a 11.419.638 i casi totali di Coronavirus nel Mondo, secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 533.781, mentre le guarigioni sono 6.161.732.

L’India registra a oggi 697.413 casi accertati di Coronavirus, superando la Russia (680.283) e diventando il terzo paese al mondo per numero di contagi dietro a Stati Uniti (2.888.635) e Brasile (1.603.055).

Gli Stati Uniti hanno registrato 39.379 nuovi casi in 24 ore, secondo la JHU.

Il numero totale di casi confermati è ora pari a 2.888.586.

Registrati 234 nuovi decessi, per un totale di 129.947 vittime.

Il Cile ha superato la soglia dei 10.000 morti, secondo l’ultimo bilancio fornito dal Ministero della Sanità. In dettaglio, 7.057 persone sono morte per il COVID-19, ed altre 3.102 sono decedute per complicazioni “probabilmente” legate al COVID-19.

Il Cile è uno dei Paesi dell’America latina più colpiti dalla pandemia, dopo Brasile, Messico e Perù.

Ln Australia le autorità australiane hanno deciso di isolare lo Stato di Victoria, una misura drastica per cercare di contenere l’aumento di casi. Per la prima volta dall’inizio della pandemia, la frontiera tra gli Stati più popolati dell’Australia, Victoria e Nuovo Galles del Sud, si chiuderà a partire dalla mezzanotte di martedì.

Il Victoria, dove vivono oltre 6,6 milioni di persone, ha annunciato nelle ultime ore 127 nuovi casi e il virus si è diffuso a Melbourne.

Il premier dello Stato, Daniel Andrews, ha definito la decisione di isolare il territorio come “un passo intelligente, il passo giusto in questo momento date le importanti sfide che affrontiamo per contenere questo virus“.

Almeno 26.051 persone hanno contratto il coronavirus in Brasile nelle ultime 24 ore, secondo il bilancio fornito dal Ministero della Sanità. Le vittime sono invece aumentate di 602 unità. Il totale dei contagi nel Paese, dall’inizio dell’epidemia, è salito a 1.603.055. I decessi complessivi sono stati 64.867.

La città di San Paolo, una delle più colpite, si prepara oggi alla riapertura di bar, ristoranti, parrucchieri e saloni di bellezza, come già avvenuto a Rio de Janeiro durante il weekend.