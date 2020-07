Coronavirus, le news dal Mondo: oltre 60mila nuovi casi in USA e Brasile, Bolsonaro positivo per la 3ª volta di fila

Sono oltre 15 milioni (15.226.993) i casi totali di Coronavirus confermati nel Mondo: è quanto riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 623.374, mentre le guarigioni sono 8.641.138.

I nuovi casi di Coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 63.967 e i morti 1.059, secondo la JHU.

In totale i contagi sono 3.969.850, mentre le vittime 143.184.

In Brasile sono stati registrati 67.860 casi in 24 ore, e i decessi sono stati 1.284, secondo quanto reso noto dalle autorità sanitarie brasiliane.

Il presidente Jair Bolsonaro ha parlato ai sostenitori, indossando la mascherina, dopo essere risultato positivo per la terza volta di fila.