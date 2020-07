Coronavirus, le ultime news dal Mondo: superati i 13 milioni di casi, USA e Brasile i Paesi con più contagi e morti

Superata quota 13 milioni di casi totali (13.070.590) di Coronavirus nel Mondo: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 572.428, mentre le guarigioni 7.228.660.

Negli Stati Uniti sono stati registrati 59.222 nuovi casi di Coronavirus in 24 ore: lo rende noto lo JHU.

Il totale dei contagi sale a 3,36 milioni mentre il bilancio dei decessi si aggrava a 135.582, con altri 411 morti in un giorno.

Il Brasile ha registrato nelle ultime 24 ore 20.286 nuovi contagi e 733 decessi: lo ha comunicato il Ministero della Salute. Il totale di casi confermati di Covid-19 nel Paese ha raggiunto quota 1.884.967, con 72.833 morti dall’inizio della pandemia.

Il Brasile si conferma il primo Paese in America Latina e il secondo nel mondo, dopo gli Stati Uniti, per numero di casi confermati e di vittime per il Coronavirus.