Coronavirus, le news dal Mondo: nuovo pesante bollettino per USA e Brasile, allerta a Tokyo

Sono saliti a 15.736.499 i casi di Coronavirus nel Mondo, secondo quanto riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 639.652, mentre le guarigioni sono 9.043.203.

Sono 1.150 le persone che nelle ultime 24 ore hanno perso la vita negli Stati Uniti a causa del Coronavirus: lo rende noto la JHU, secondo cui sono 73.800 i nuovi casi nel Paese.

Viene così aggiornato a 4.112.531 il totale dei contagiati negli Stati Uniti, mentre sono 145.546 le persone decedute per complicanze dell’infezione.

Nuovo pesante bollettino in Brasile: il Coronavirus che ha contagiato altre 55.891 persone e ne ha uccise altre 1.156 nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi è arrivato a 2.343.366.

In Messico sono stati superati i 378mila casi, con un aumento di 7.500 positivi e di 737 morti nelle ultime 24 ore.

Il sottosegretario per la Prevenzione e la Promozione della Sanità in Messico, Hugo Lopez-Gatell, ha aggiornato a 378.285 il totale delle persone contagiate, precisando che 42.645 persone sono decedute a causa della pandemia.

Allerta a Tokyo in seguito ai recenti aumenti dei contagi di Coronavirus: lo ha confermato il Ministro incaricato per la gestione dell’emergenza, Yasutoshi Nishimura, nel corso di una conferenza, dopo l’annuncio dei 366 casi nella capitale, giovedì.

Nella giornata di ieri in Giappone si sono registrate 980 infezioni, rilevando per il secondo giorno consecutivo un dato record dalla revoca dello stato di emergenza, a fine maggio.

In Corea del Sud sono stati confermati nelle ultime 24 ore 113 nuovi casi di coronavirus, il numero più alto dal 31 marzo: lo ha confermato il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie di Seul, precisando che si tratta di 86 casi importati e di 26 locali. Salgono a 14.092 i positivi nel Paese.

In Cina sono stati registrati 34 nuovi casi nelle ultime 24 ore, di cui 20 nella provincia nord-occidentale dello Xinjiang e nove in quella di Liaoning. Non sono stati annunciati nuovi decessi.

In Germania sono stati riportati altri 781 nuovi casi, facendo salire il totale a 204.964: lo ha reso noto il Robert Koch Institute. Sono 9.118 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all’infezione, 7 in più rispetto a ieri. Sono 189.800 le persone guarite.