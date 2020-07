Coronavirus, nuovo record di casi per la giornata di ieri: oggi giorno peggio, in America ed Europa soprattutto

I nuovi contagi di coronavirus registrati per la giornata di ieri nel mondo sono stati 259.848. Si tratta del più grande incremento in un giorno dall’inizio della pandemia. Lo ha reso noto l’Organizzazione mondiale della sanità pubblicando sabato i dati sul proprio sito. I maggiori aumenti sono stati negli Stati Uniti, in Brasile, in India e in Sudafrica. Il bilancio globale delle vittime è salito di 7.360, il più grande aumento giornaliero dal 10 maggio. Il precedente record era stato registrato dall’Oms appena un giorno prima, venerdì. Il numero totale di casi di coronavirus ha superato sabato 14 milioni, con oltre 600.000 morti, secondo la Johns Hopkins University.

In primo piano il continente americano, con oltre 7,3 milioni di casi e 151.531 infezioni nelle ultime 24 ore, registrando oltre 300mila decessi per Coronavirus, 4.653 di questi nell’ultimo giorno. Dietro il continente americano c’è l’Europa con oltre tre milioni di infezioni e 206.000 morti.