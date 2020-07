Coronavirus: i Palazzi Cirio di Mondragone (Caserta) non sono più zona rossa

I Palazzi Cirio di Mondragone (Caserta) non sono più zona rossa: scadute ieri le misure di contenimento del contagio da Coronavirus in vigore dal 22 giugno, dopo la scoperta di un focolaio tra i membri della comunità bulgara residente nelle palazzine sulla via Domiziana.

Sono 104 i contagi emersi dalle attività di screening effettuate, sia sui residenti nel complesso in lockdown (43 casi positivi), sia sui contatti dei residenti (circa 4mila tamponi con un caso positivo).