Coronavirus, lo pneumologo De Donno: con la terapia al plasma “avremmo salvato 3mila vite umane”

“L’ultimo protocollo che ci è stato approvato di recente dal comitato etico è il protocollo ‘Clean’ che permetterà di negativizzare quei pazienti che hanno il tampone cronicamente positivo” al Coronavirus. “Ci sono persone positive da molti mesi. Anche in questo caso il plasma secondo noi potrebbe avere una chance di utilizzo“: il nuovo protocollo di studio su cui l’Asst di Mantova sta lavorando è stato annunciato dal primario di pneumologia dell’ospedale Carlo Poma, Giuseppe De Donno, durante il convegno in Senato “Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti“, evento al centro di polemiche negli ultimi giorni.

Si tratta di uno dei “due grandi protocolli che stiamo conducendo a Mantova“. Oltre a questo che riguarda i positivi cronici c’è quello sulla “popolazione anziana, quella delle case di riposo, un po’ trascurata finora da noi clinici. Abbiamo trattato un buon numero di anziani e abbiamo visto un netto miglioramento dell’insufficienza respiratoria e della componente di polmonite e abbiamo potuto ottenere anche la negativizzazione del tampone e il reinserimento degli anziani nelle loro residenze. Speriamo entro breve di pubblicare questi dati“.

Dai risultati sulla sperimentazione della terapia al plasma emerge una “importante e significativa riduzione della mortalità, circa il 10%. Se lo rapportiamo alla mortalità generale avremmo avuto un risparmio di 3 mila vite umane,” ha spiegato De Donno durante il convegno. “Il protocollo prevede l’utilizzo da plasma di pazienti guariti che viene inoculato su pazienti ancora malati per combattere l’infezione virale. L’utilizzo del plasma del paziente convalescente è più efficace soprattutto se veniva utilizzato in pazienti gravi ma non gravissimi, con una storia limitata di insufficienza respiratoria e se non avevano una lunga storia di terapia generale“.