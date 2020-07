Coronavirus: arrivano le navi per la quarantena dei migranti in Calabria e Sicilia. Il virologo Clementi: “Luoghi ideali per lo sviluppo di epidemie”

Viminale al lavoro per risolvere le criticità sorte in Sicilia e Calabria per la quarantena dei migranti.

Sarebbe finita la gara per una nave di grandi dimensioni, di norma omologata con 1.000 posti letto, anche se in osservanza delle norme anti-Covid sul distanziamento sociale e, in considerazione dell’impiego di uomini dell’equipaggio e personale medico e sanitario, la capienza sarà ridotta a circa 6-700 posti.

L’imbarcazione è della “Grandi navi veloci” e una volta terminato l’allestimento dei percorsi interni, sarà destinata alla Sicilia per la quarantena a bordo.

Secondo fonti del Ministero dell’Interno, dopo gli esiti dei tamponi, chi risulterà positivo sarà ospitato in un’apposita ‘zona rossa’, su un uno dei ponti, che sarà e isolato, mentre gli altri migranti svolgeranno in sicurezza, in altre zone della nave, la quarantena.

Dopo aver individuato una nave per la quarantena dei migranti in Sicilia, il Viminale starebbe lavorando per il reperimento di una seconda imbarcazione da destinare allo stesso scopo per gli immigrati che si trovano attualmente in Calabria.

Le navi da crociera sono “luoghi ideali per lo sviluppo di epidemie di virus respiratori e intestinali (note alcune epidemie di infezione da norovirus, che hanno impedito a lungo gli sbarchi, in altre situazioni). Perché allora si è scelto di allestire 2 navi per la quarantena Covid-19 in Sicilia? Sembra poco sensato e molto costoso! I colleghi infettivologi così pronti a confutare idee scientifiche di altri senza leggere i dati, forse per mancanza di tempo in relazione ai molti impegni televisivi, non hanno nulla da dire al CTS?“: lo ha scritto in un post su Facebook il virologo Massimo Clementi, Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, in merito alla decisione del Viminale di assegnare navi per la quarantena dei migranti.