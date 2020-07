Coronavirus, la Protezione Civile: “L’Italia invia un team e materiali sanitari in Albani per l’emergenza Covid”

Un team sanitario italiano è in partenza per supportare l’Albania nella lotta al Covid-19. L’operazione, che rientra nell’ambito del Meccanismo Unionale di protezione civile, è stata disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri, a seguito della richiesta di assistenza internazionale formulata da alcuni paesi esteri per contrastare gli effetti del virus e per limitarne l’ulteriore diffusione. Oltre al personale, è stato predisposto un carico di mascherine e di altro materiale sanitario per le strutture ospedaliere albanesi.

In virtù della generosità dimostrata all’Italia nella fase più acuta dell’emergenza, il Governo italiano sta organizzando anche per la Serbia e per l’Azerbaigian team di assistenza in partenza nei prossimi giorni. I team di professionisti, provenienti dalla sanità regionale, sono coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile e sono composti da personale medico-sanitario che opererà in supporto al sistema sanitario locale allo scopo di potenziare la risposta al contrasto del virus e alla cura della malattia sulla base dell’esperienza maturata in Italia.

Il primo gruppo di 5 specialisti nel trattamento di pazienti affetti da Covid-19 è in partenza oggi da Bari con un volo messo a disposizione dalla Guardia di Finanza diretto a Tirana, dove sarà operativo per un periodo 15 giorni.