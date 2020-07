Il Coronavirus non ferma il raduno mondiale dei capelli rossi naturali in Sicilia: grande attesa per l’evento di Favignana [FOTO e INFO]

Grande attesa per la 2ª edizione di “Red Head Sicily“, il raduno delle persone coi capelli rossi che, quest’anno, si svolgerà dal 4 al 6 settembre sull’isola di Favignana, col patrocinio istituzionale di Federturismo, Pro Loco “Isole Egadi” e Distretto turistico Sicilia Occidentale.

L’edizione 2020 nell’organizzazione sarà più smart rispetto a quella del debutto.

Le restrizioni imposte dalle disposizioni anti contagio da Coronavirus non permetteranno lo svolgimento di alcune attività ludiche nelle piazze dell’isola.

Il dress code di quest’anno sarà il colore dei carretti siciliani, un’esplosione di tonalità Sicily style.

Tra gli eventi del raduno anche la parata coi rossi che si svolgerà la sera del 5 settembre.

Il colore rosso si intreccia con la storia della più grande dell’arcipelago delle Egadi

Una scelta non casuale quella di Favignana come location. Il colore rosso si intreccia con la storia della più grande dell’arcipelago delle Egadi, conosciuta in tutto il mondo per le splendide foto della sua Cala Rossa, chiamata così perché si narra che il mare si colorò di rosso sangue durante la prima battaglia, avvenuta circa nel 241 a.C, che vide la vittoria dei Romani sui Cartaginesi. Favignana è anche la patria della pesca del tonno rosso del Mediterraneo.