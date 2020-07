Coronavirus: nel Regno Unito un milione di persone ha smesso di fumare

Oltre un milione di persone ha smesso di fumare nel Regno Unito dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus: è quanto emerso da una ricerca condotta dell’organizzazione Action on Smoking and Health.

Il 41% di coloro che hanno abbandonato le sigarette negli ultimi 4 mesi ha spiegato di averlo fatto per non incorrere nel rischio di contrarre la polmonite interstiziale.

Hanno inciso sulla scelta anche la maggiore difficoltà a reperire sigarette durante il lockdown e la mancanza di socialità a cui si associa il fumo.