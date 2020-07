Coronavirus: riaperto oggi l’aeroporto di Linate

Riaperto oggi l’aeroporto di Linate a Milano, gestito da Sea.

Sono in programma quattro voli in arrivo e quattro in partenza.

Questa mattina il primo aereo è decollato alle 10:40 alla volta di Francoforte, seguito alle 12 da quello per Madrid. Alle 11, invece, è atterrato il primo volo proveniente dalla capitale spagnola.

L’Enac ha dato il via libera su Linate a un massimo di 5 arrivi e 5 partenze ogni ora: dunque 10 in totale, in confronto ai 18 pre-covid.

Al momento non si sono registrate criticità nello scalo milanese.

Viene misurata la temperatura con un termoscanner e si monitora il corretto utilizzo delle mascherine.