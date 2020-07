Coronavirus, Ricciardi: “Non ci sarà una seconda ondata se ci vaccineremo tutti per l’influenza, se continueremo con mascherine e distanziamento”

“Se ci organizziamo bene, non ci sarà una seconda ondata come la prima, così drammatica nelle sue conseguenze. Però ci dobbiamo preparare bene“: lo ha dichiarato ad Agorà Estate, su Rai3, Walter Ricciardi, ordinario di Igiene all’università Cattolica di Roma e consigliere del Ministero della Salute.

Secondo Ricciardi questo “non lo stiamo facendo nella maniera più rapida possibile perché dipende molto dalle regioni” ma “se vaccineremo tutti contro l’influenza, se continueremo con il distanziamento, le mascherine e l’igiene, se organizzeremo bene i pronto soccorso non avremo quella seconda ondata drammatica. Avremo probabilmente una serie di piccoli focolai che dovremo in qualche modo circoscrivere“.

Riguardo la App Immuni, Ricciardi suggerisce di scaricarla: “E’ un gesto di prevenzione contro la seconda ondata perché nel momento in cui dovessimo avere i casi, attraverso la App potremo isolare i positivi e informare chi è stato in contatto con loro“.