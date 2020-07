Coronavirus e rientro a scuola, Azzolina: “Sull’obbligo di mascherine in classe si deciderà a breve”

“Sulla questione mascherine in classe, il comitato tecnico scientifico del Ministero si aggiornerà in agosto, si deciderà considerando la curva epidemiologica“: lo ha affermato il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina intervistata a Radio 102.5.

“In questi giorni sulla questione dei banchi nuovi ho sentito di tutto: costano troppo, si spreca denaro pubblico, sono pericolosi. Il governo ha deciso di fare un serio investimento sulla scuola che passa anche dagli arredi“. “Abbiamo messo tanti soldi, sia sui docenti sia sugli arredi.”

“Il 14 settembre comunque si riparte per tutti“.