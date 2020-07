Coronavirus e rientro a scuola, Ministero: “Le lezioni non saranno di 45 minuti”

“Con riferimento ad articoli di stampa relativi alle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, il Ministero precisa che questi sono basati su bozze che risultavano superate già nella giornata di ieri e contengono anche ragionamenti infondati. Nel testo, che sarà inviato oggi al Consiglio superiore della Pubblica Istruzione per il necessario parere, non è previsto infatti che le lezioni siano di 45 minuti“: lo ha precisato in una nota il Ministero dell’Istruzione.

Inoltre, non ci saranno due gruppi per classe con il primo che farà 5-6 giorni a scuola e l’altro 5-6 giorni a casa, sottolinea il Ministero.