Coronavirus, seconda ondata in Spagna: Barcellona limita l’accesso alle spiagge

Le autorità di Barcellona hanno deciso di limitare l’accesso alle dieci spiagge della città, per cercare di contenere la diffusione del coronavirus. La capacità dell’arenile è stata ridotta del 15%, in modo da passare da 38 mila a 32 mila persone. E’ stato escluso di chiudere le spiagge per “evitare l’esodo verso altri comuni”, con conseguente rischio di diffusione del Covid-19, ed e’ stato invece optato per il controllo dell’accesso per garantire le distanze ed evitare contagi.

Il consigliere comunale per l’Emergenza climatica, Eloi Badia, ha consigliato di “non andare in spiaggia venerdi’ e il fine settimana dalle quattro alle otto del pomeriggio” quando c’è l’affluenza maggiore. Il presidente della Generalitat, Quim Torra, ha assicurato di guardare con “preoccupazione” alla situazione a Barcellona mentre ha sottolineato che ci sono segnali “positivi” a Lerida. Secondo le autorita’ sanitarie catalane, a Barcellona, finora sono stati registrati complessivamente 23.216 contagi, compresi i 143 riscontrati nelle ultime 24 ore (67 in meno di ieri), mentre nella regione di Lerida, che comprende le province di Segria’ e Noguera, i positivi sono stati 6.299.