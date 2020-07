Coronavirus, la sottosegretaria Zampa: “Oggi la proroga delle misure fino al 31 luglio, il trolley ora si può portare in aereo”

“Oggi il ministro Speranza annuncerà la proroga delle misure di contenimento del virus, assunte fino adesso, fino al 31 luglio“: lo ha affermato la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, a Radio anch’io su Rai Radio1. “Sono tutte le misure di contenimento, come l’uso della mascherina e il divieto di assembramento, il distanziamento, le disposizioni date a ristoranti e ai locali chiusi“.

Sulla Lombardia, dove è venuto meno l’obbligo della mascherina all’aperto, Zampa ha commentato: “Mi pare giusto, è una cosa di buon senso“.

A proposito invece del trolley, che adesso può essere portato di nuovo come bagaglio a mano in aereo, Zampa ha chiarito che la decisione iniziale di non portarli come bagaglio a mano fosse stata “assunta dalle compagnie aeree e non dal governo. Ma aveva una sua ratio: quando si mettono i trolley nelle cappelliere si producono infatti degli assembramenti e dei contatti“, anche se “quelle vicinanze non vanno mai sopra i 15-20 minuti che è il tempo in cui avviene il contagio“.

Comunque “adesso il trolley si può portare“.

A proposito del fatto che a bordo degli aerei si sta seduti molto vicini, la sottosegretaria ha aggiunto: “Si sta attaccati perché in realtà l’aria è sanificata. In cabina, appena si accendono i motori, comincia una sanificazione permanente dell’aria“.