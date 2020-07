Coronavirus: lo Spallanzani testa i “tamponi rapidi”

Lo Spallanzani è al lavoro in questi giorni per valutare l’attendibilità dei test molecolari rapidi. La prossima settimana arriveranno i primi risultati. Così il direttore sanitario Francesco Vaia nel corso di una conferenza stampa in Regione Lazio. E’ in corso infatti un “balance tra i tamponi rapidi e quelli tradizionali”. Secondo l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio Alessio D’Amato, se l’esito sara’ favorevole, “il governo debba valutare seriamente la possibilita’ di fare tamponi rapidi in aeroporto e conseguentemente mettere in isolamento i positivi. Da parte nostra noi abbiamo disponibilita’ e siamo pronti”. D’Amato ha spiegato che in questo momento una delle preoccupazioni per la Regione Lazio e’ proprio quella dei casi di Covid-19 ‘d’importazione’.