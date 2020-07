Coronavirus, il ministro Speranza: “Esiste il rischio di nuove chiusure, il virus circola”

“Il rischio di nuove chiusure c’è, perché il rischio zero purtroppo non esiste. Gli italiani sono stati straordinari ed hanno avuto comportamenti molto corretti, ora dobbiamo continuare su questa strada. Ma se dovessimo renderci conto che ci sarà bisogno di interventi ancora più duri in alcuni ambiti e in alcune aree e città lo faremo senza tentennamenti”. Lo ha affermato al Tg5 il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Nella corsa al vaccino per Covid-19 “l’Italia è nel gruppo di testa. Siamo stati fra i primi in Europa insieme a Germania, Francia e Olanda, ad acquistare 400 mln di dosi del vaccino fatto a Oxford, che sembra avere risultati incoraggianti”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto dopo la pubblicazione dello studio sul candidato vaccino sviluppato all’Università di Oxford e che coinvolge nella fase di sviluppo e produzione anche importanti realtà italiane, come Advent Irbm di Pomezia.