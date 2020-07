Coronavirus: uno studio indaga su come sono cambiate abitudini alimentari degli abitanti di Vo’ Euganeo

Lockdown e abitudini alimentari. Come e quanto l’isolamento ha cambiato la tavola, i bisogni alimentari, le quantità e le tipologie di cibo per chi ha vissuto, più di altri e per lungo tempo, le restrizioni legate al Covid-19.

Dall’Università di Padova – in collaborazione con il Comune di Vo’ – parte uno studio per indagare ed analizzare in quale modo siano cambiate le abitudini alimentari e lo stile di vita degli abitanti del comune di Vo’ che forse, essendo stato zona rossa dal 21 febbraio, molto più di altri ha vissuto appieno le restrizioni che hanno caratterizzato questo periodo.

Lo studio Abitudini alimentari e stile di vita: impatto della pandemia da SARS-CoV2 e del lockdown, nel comune di Vo’ Euganeo è curato dal prof Paolo Spinella, Direttore della UOC Dietetica e Nutrizione clinica dell’Azienda Ospedale/Università di Padova, col contributo del Corso di laurea in Dietista del Dipartimento di Medicina dell’Università di Padova.

Alla popolazione di Vo’ verrà somministrato in modo totalmente anonimo e su base volontaria un questionario composto da 65 domande rivolto alla popolazione sopra i 18 anni di età residente nel comune. Il questionario si compone di una parte di carattere generico (età, sesso, livello di istruzione, ecc…), una parte circa le abitudini alimentari prima e dopo il periodo di lockdown ed infine una parte sugli stili di vita prima e dopo il lockdown.

Il Progetto di studio verrà presentato durante una Conferenza che si terrà nella Sala Consiliare del Municipio di Vo’ sabato 1 agosto 2020 alle ore 12:40 e che sarà nel corso della stessa giornata diffusa via web nel sito del Comune e nei profili Facebook di Comune e del gruppo Quelli che a Vo’.

Modalità di partecipazione alla ricerca, finalità e altri dettagli saranno spiegati nel corso della Conferenza.