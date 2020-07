Coronavirus, The Lancet: “Dal vaccino di Oxford forte risposta immunitaria”

Il vaccino anti-Covid ChAdOx1, messo a punto dallo Yenner Institute della Oxford Universiy con la collaborazione dell’italiana Irbm, “ha indotto una forte risposta immunitaria e anticorpale fino al 56/mo giorno della sperimentazione in corso”. Il risultato è pubblicato sulla rivista Lancet. Si tratta di risultati preliminari riferiti alla fase 1-2 di sperimentazione che ha coinvolto 1.077 adulti sani. “Ulteriori studi – si legge – sono necessari per confermare se il vaccino protegga effettivamente dal Covid-19“. Londra, nel frattempo, ha ordinato 90 milioni di dosi di vaccino.

“C’è ancora molto lavoro da fare prima di poter confermare se il nostro vaccino aiuterà a gestire la pandemia di Covid-19, ma questi primi risultati sono promettenti”, ha fatto sapere in una nota la professoressa Sarah Gilbert, responsabile del team che sta lavorando al vaccino, insieme a un’azienda italiana. Ma sono necessari ancora altri ‘trials‘ -ha aggiunto- per esseri sicuri che il vaccino sia sufficiente a ‘coprire‘ le persone dal contagio: “Oltre a continuare a testare il nostro vaccino negli studi di fase 3, dobbiamo saperne di più sul virus: ad esempio, non sappiamo ancora quanto sia forte la risposta immunitaria che dobbiamo provocare per proteggere efficacemente dal contagio da Sars-Cov-2. Se il nostro vaccino è efficace, è comunque un’opzione promettente perché questi tipi di vaccino possano essere prodotti su larga scala”.