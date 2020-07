Coronavirus, in Toscana scoppiano diversi focolai familiari: interi nuclei infetti con sintomi

La Asl Toscana Centro ha scoperto un focolaio di nove positivi al Coronavirus nel comune di Impruneta: secondo quanto appreso si tratta di due nuclei familiari conviventi ora sottoposti a isolamento. Sarebbe coinvolto anche un neonato, è anche gli adulti sono tutti di giovane età. Il virus potrebbe esser stato contratto da uno dei componenti durante una trasferta di lavoro. Il ‘cluster’ di Impruneta e’ emerso durante un tracciamento dei contatti effettuato da parte dei servizi territoriali a partire dai primi due casi che si sono evidenziati il primo luglio nello stesso comune. Sono quindi stati individuati col tampone altri sette casi di cui cinque asintomatici e due pauci-sintomatici, per un totale, considerando i primi due positivi collegati, di sei asintomatici e tre pauci-sintomatici.

E dopo quello di Impruneta ci sono quattro nuovi casi anche nel paese di Pian di Scò (Arezzo): sono padre, madre e due figli di 7 e 2 anni. In base a quanto riferito dalle autorità sanitarie l’uomo avrebbe contratto il Coronavirus in una trasferta di lavoro fuori Toscana. Il sindaco Enzo Cacioli, dopo aver ricevuto l’informativa dalla Asl Toscana Sud Est, ha confermato la situazione. “Si tratta – scrive Cacioli – di un uomo di 49 anni risultato positivo al tampone in occasione di un’ospedalizzazione per effettuare un intervento, di una donna di 32 anni e di due bambini, di 7 e 2 anni. Tutti presentano sintomatologia lieve, compresa, in un caso, la perdita del senso del gusto. Dopo settimane senza casi il virus torna a colpire nel territorio. I quattro sono stati messi in isolamento e la situazione è mantenuta sotto controllo. In piena emergenza la zona di Pian di Scò è stata tra le più colpite in provincia di Arezzo ma poi c’è stato un netto arretramento della malattia. Ora, questa ripresa“.