Coronavirus, Trump: “Cura o vaccino entro fine anno. Nessuno fa test come noi”

Gli Stati Uniti “probabilmente avranno una cura o un vaccino” contro il coronavirus “prima della fine dell’anno“. Lo ha dichiarato il presidente Donald Trump nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. Elogiando lo “splendore scientifico” americano, Trump ha evidenziato i “progressi” compiuti dal Paese nella lotta al Covid-19.

“Ora abbiamo testato quasi 40 milioni di persone. In questo modo evidenziamo casi – il 99% dei quali è totalmente innocuo – che nessun altro Paese può evidenziare perché nessuno fa i test come li facciamo noi. Né in termini di numeri, né in termini di qualità” ha detto Trump alla Casa Bianca, ribadendo che l’aumento dei casi negli Usa è dovuto a un incremento dei test.