Un Vaccino per il Coronavirus potrebbe essere approvato “molto, molto presto“. Lo afferma Donald Trump, sottolineando che gli Stati Uniti hanno aumentato anche la produzione di mascherine e guanti.

Il presidente americano si congratula anche con Kodak per l’accordo raggiunto e con il quale produrra’ componenti per farmaci generici cosi’ da facilitare l’indipendenza americana dall’estero per le medicine.