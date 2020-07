Coronavirus, le ultime news dal Mondo: contagi in continuo aumento in 8 Stati USA, “Trump come Schettino”

Sono saliti a 10.450.628 i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: è quanto emerge dall’ultimo aggiornamento pubblicato dalla John Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 510.632, mentre le guarigioni sono 5.336.996.

Negli Stati Uniti è stato registrato un nuovo record giornaliero di contagi da Coronavirus con 46mila infezioni.

Il totale dei contagi sale quindi a 2,63 milioni mentre i decessi negli Stati Uniti sono 127.410.

I casi continuano ad aumentare in 8 Stati, tra cui California e Texas dove nella giornata di ieri sono stati registrati, rispettivamente, 8mila e 7mila contagi.

In USA la pandemia è ormai paragonabile al naufragio di una nave, con il comandante in fuga.

“Comandante… c., salga a bordo“: Chris Cuomo, conduttore in prima serata della CNN e fratello del governatore di New York Andrew Cuomo, ha usato questa frase per ricordare il disastro della Concordia, la nave da crociera che naufragò al largo dell’Isola del Giglio nel 2012, paragonando così Donald Trump al comandante Francesco Schettino, che aveva abbandonato la nave alla deriva. Cuomo aveva seguito la vicenda da inviato: ha mostrato immagini della Concordia e chiesto a Trump di “non scappare” e di “prendere in mano la guida del Paese“. “Salga a bordo“, ha ripetuto, in italiano, citando Gregorio De Falco.

In Cina il Ministero della Salute ha confermato oggi tre nuovi casi, tutti a Pechino, per un totale di 331 nuove infezioni dall’11 giugno, quando si è registrata una nuova ondata di contagi in uno dei principali mercati della città.

Il numero dei casi segnalati oggi è il più basso da allora.

Nessun nuovo decesso è stato registrato nel Paese (il totale è 4.634) mentre i casi totali sono 83.534.