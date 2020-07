Coronavirus, le ultime news dal Mondo: oltre 76mila nuovi casi in USA, record di contagi e vittime in Messico e Colombia

Salgono a 15.446.800 i casi totali di Coronavirus nel Mondo: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 632.178, mentre le guarigioni sono 8.763.796.

In USA è stato registrato un record di nuove infezioni, ben 76.570 nuovi casi di Coronavirus in 24 ore, secondo la JHU.

I contagi totali sono ormai 4.034.102.

Sono morte altre 1.225 persone in un giorno, ed il bilancio complessivo sale dunque a 114.242 decessi.

Il Messico ha registrato 8.438 nuovi casi in un giorno, dato record per il Paese dall’inizio della pandemia.

In totale in Messico si sono rilevati finora 370.712 contagi confermati e 41.908 decessi, di cui 718 nelle ultime 24 ore.

Record di morti in un giorno in Colombia, 315 nella giornata di ieri.

Il Paese, che conta 50 milioni di abitanti, ha registrato un totale di 7.688 decessi e 226.373 casi.