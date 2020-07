Il Messico ha superato il Regno Unito ed è diventato nelle scorse ore il 3° Paese al mondo in termini di decessi correlati al Coronavirus oltrepassando quota 46mila morti, dietro a Stati Uniti e Brasile: lo rende noto AFP.

I nuovi casi di Coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 72.238. I decessi sono stati 1.379: per il 3° giorno consecutivo è stata superata quota 1.200. Secondo la JHU i contagi complessivi nel Paese sono quasi 4,5 milioni.

Coronavirus, le ultime news dal Mondo: 72mila nuovi contagi in USA, vittime in aumento in Messico

I contagi totali di Coronavirus nel Mondo hanno abbondantemente superato quota 17 milioni (17.241.298):…

