Coronavirus, le ultime news dal Mondo: nuovo record in USA, oltre 53mila nuovi contagi alla vigilia dell’Independence Day

Secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University, ad oggi sono 10.842.615 i contagi totali di Coronavirus nel Mondo. Le vittime sono 520.785, mentre le guarigioni sono 5.724.851.

Gli Stati Uniti hanno registrato nelle ultime 24 ore 53.069 nuovi casi, secondo i dati della JHU: si tratta di un nuovo record, il 2° in due giorni consecutivi e il 6° negli ultimi nove giorni. Il totale sale quindi a 2.739.230.

Almeno 7 Stati hanno fatto registrare il primato in un singolo giorno: Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Montana, South Carolina e Tennessee.

Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 649, portando il bilancio complessivo delle vittime a 128.743.

L’ultimo dato totale di nuovi contagi rappresenta un aumento dell’87% dei casi giornalieri nelle ultime due settimane. L’impennata arriva alla vigilia del 4 luglio, l’Independence Day, quando tradizionalmente migliaia di americani si ritrovano per celebrare l’anniversario patriottico

I Centers for Disease Control and Prevention statunitensi prevedono 148mila morti nel Paese per il Coronavirus entro il prossimo 25 luglio.

La stima delle autorità sanitarie sulle vittime entro il prossimo 25 luglio oscilla tra un minimo di 139mila e un massimo di 161 mila. “Il numero dei nuovi decessi nelle prossime 4 settimane in Arizona, Arkansas, Florida, Idaho, Nevada, Oklahoma, Oregon, Carolina del Sud, Texas, Utah e Wyoming probabilmente supererà il bilancio delle quattro settimane precedenti“, si legge sul sito dei CDC. Per gli altri Stati si prevede un tasso di mortalità sostanzialmente stabile.

Il sindaco della contea di Miami–Dade proclamerà nelle prossime ore il coprifuoco dalle 22 alle 6 nel tentativo di contenere la diffusione del Coronavirus. Il provvedimento entrerà in vigore da venerdì sera.

Il primo cittadino firmerà anche un ordine per revocare la riapertura delle strutture di intrattenimento, come cinema, teatri, casinò, arene per concerti. I clienti dei ristoranti dovranno indossare la mascherine e potranno toglierle solo per mangiare. In Florida il Coronavirus ha ucciso un bimbo di 11 anni: è la più giovane vittima del Covid-19 nello Stato e il 3° minore.

Per complicazioni legate al virus in Florida hanno perso la vita anche una 16enne e un 17enne.