Coronavirus, le ultime news dal Mondo: oltre 137mila nuovi contagi tra Brasile e USA

Sfiorano ormai quota 17 milioni (16.978.206) i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: lo riporta l’ultimo aggiornamento pubblicato dalla Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 666.239, mentre le guarigioni 9.916.230.

Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 1.267 decessi per Coronavirus in 24 ore, per un totale di oltre 150.700 vittime: la JHU segnala 68.086 nuovi contagi in un giorno, aggiornando il totale a 4,42 milioni. Particolarmente colpita la Florida, con un record di 216 nuovi decessi nelle ultime 24 ore per un totale di oltre 6.300 morti.

Il Brasile ha superato oggi i 90mila morti per Coronavirus, con 1.595 decessi nelle ultime 24 ore: lo ha annunciato il Ministero della Salute. Lo Stato sudamericano ha confermato precisante 90.134 morti, mentre i nuovi casi registrati ieri sono stati 69.074.

Il Perù ha superato ieri la soglia dei 400mila casi confermati: lo ha annunciato il Ministero della Salute, dopo avere rilevato il più alto incremento di contagi su base giornaliera da sei settimane a questa parte.

I nuovi casi sono stati per l’esattezza 5.678, l’aumento più significativo del 12 giugno, che porta il bilancio totale a 400.683 casi. Sono 204 i nuovi decessi, che fanno salire il totale a 18.816 vittime dall’inizio della pandemia.

In America Latina, il Perù registra il più alto numero di contagi dopo Brasile e Messico.

Sono 105 i nuovi casi diagnosticati nelle ultime 24 ore in Cina, 102 dei quali trasmessi localmente: lo hanno comunicato le autorità sanitarie locali, sottolineando che 96 dei nuovi contagi sono stati registrati nello Xinjang, la regione più colpita al momento.

Lo Stato australiano di Victoria ha esteso l’obbligo di indossare la mascherina su tutto il suo territorio, dopo aver registrato un incremento record di contagi: 723 nelle ultime 24 ore.

L’annuncio è stato dato dal governatore Daniel Andrews, il quale ha precisato che la misura entreràin vigore a partire da domenica.

Situazione stazionaria nello Stato del New South Wales, dove si trova la Sidney: i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stati 18, cifra simile ai giorni precedenti.