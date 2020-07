Coronavirus, le ultime news dal Mondo: in USA situazione “davvero non buona”, il presidente brasiliano Bolsonaro ha i sintomi del COVID-19

Hanno superato quota 11,5 milioni (11.593.181) i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 537.504, mentre le guarigioni sono 6.283.738.

Gli Stati Uniti hanno registrato altri 55mila casi in un giorno, secondo i dati della JHU.

I contagi totali nel Paese a oggi sono 2.935.712, di cui 130.284 decessi.

La situazione della pandemia da Coronavirus negli Stati Uniti è “davvero non buona“: lo ha affermato il virologo della Casa Bianca Anthony Fauci, durante un evento organizzato dal National Institute of Health.

“Siamo ancora profondamente immersi nella prima ondata“, ha dichiarato Fauci, stigmatizzando le riaperture premature in molti Stati come Florida e Texas.

Secondo Fauci l’Europa ha gestito la pandemia molto meglio degli USA ed ha esortato gli americani a osservare il distanziamento sociale e ad evitare i posti affollati.

In Brasile il presidente Jair Bolsonaro ha i sintomi del nuovo Coronavirus: lo ha confermato lui stesso a CNN Brasil. Bolsonaro, che ha compiuto 65 anni a marzo, ha dichiarato di avere 38°C di febbre e una saturazione di ossigeno nel sangue pari al 96%. Il capo dello Stato ha anche precisato che sta assumendo idrossiclorochina.

Il risultato del test a cui Bolsonaro si è sottoposto dovrebbe essere noto nelle prossime ore.