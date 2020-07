Coronavirus, UNICEF: 40 milioni di bambini senza istruzione prescolastica

Almeno 40 milioni di bambini nel mondo non hanno ricevuto un’istruzione prescolastica a causa della pandemia di Coronavirus: a lanciare l’allarme è una nuova ricerca pubblicata oggi dall’UNICEF, che evidenzia come la chiusura di strutture per l’assistenza ai bambini ha inciso sugli anni più importanti di preparazione prescolastica.

Realizzato dal Centro di Ricerca Innocenti dell’UNICEF, lo studio si è soffermato sullo stato dell’assistenza all’infanzia e della formazione della prima infanzia a livello globale e include un’analisi dell’impatto delle chiusure diffuse di questi servizi vitali per le famiglie a causa del COVID-19.