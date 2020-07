Coronavirus Usa, il virologo Guido Silvestri: “Picco di casi ma bassa mortalità, ecco da cosa potrebbe dipendere”

“Come promesso, ad una settimana dal mio ultimo aggiornamento, torno a parlare di COVID-19 negli USA.

Come sempre ragioniamo sui dati ed evitiamo le considerazioni politiche. – scrive il Prof. Giudo Silvestri nelle sue consuete Pillole di Ottimismo su Facebook – Anche questa volta partiamo dalla curva dei casi che vedete nel grafico in alto qui sotto. Oggi è stato il secondo giorno con più casi di sempre (ieri è stato il più alto in assoluto). Quindi è chiaro che siamo in piena pandemia soprattutto nei grandi stati del Sud (CA, TX, AR, FL, GA etc). Non che se ne parli poco, ma è bene partire da questo dato.

Altrettanto chiaro è che l’America NON non sta vivendo una catastrofe umanitaria (o, magari, la sta vivendo, ma non ha niente a che vedere con COVID-19).

Infatti, se si guarda il grafico delle morti giornaliere (in basso) si vede che, nonostante il massiccio aumento dei casi, non c’è al momento alcun trend al rialzo.

La domanda che si pongono quelli che cercano di capire i fatti (e non hanno risposte pre-confezionate di tipo dogmatico) è la seguente: perché a fronte di questo aumento imponente dei casi che dura ormai da quasi un mese non c’è un corrispondente aumento di morti?