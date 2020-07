Coronavirus: 5 vaccini in dirittura d’arrivo, “l’importante è garantire la disponibilità per tutti”

“Sul vaccino si stanno facendo passi in avanti come non se ne erano fatti prima. Ci sono ben 166 vaccini in fase di sviluppo, 24 sono già in sperimentazione clinica e 5 nell’ultima fase di ricerca. Siamo ottimisti. L’importante è che ne arrivino almeno un paio e soprattutto si riesca poi a garantire la disponibilità per tutti“: lo ha affermato Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria, intervistato a 24 Mattino su Radio 24. “La ricerca ha i suoi tempi e soprattutto i risultati non sono mai certi fin dall’inizio per cui bisognerà attendere per capire se tutti i candidati vaccini che sono allo studio arriveranno fino in fondo. Noi stiamo facendo il massimo fin da subito“.

La ricerca “è partita subito a gennaio: c’è una collaborazione stretta con la comunità scientifica e con le autorità sanitarie, una collaborazione che ha fatto sì che si accelerassero il più possibile le procedure a garanzia di un prodotto che quando arriverà sarà di elevata qualità, tollerabile ed efficace“.