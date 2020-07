Coronavirus, pronto il primo vaccino russo contro il Covid-19: i test sui volontari hanno funzionato

Sarebbe già stato messo a punto ed è pronto all’uso il primo vaccino russo contro il coronavirus: i risultati dei test sui volontari mostrano chiaramente lo sviluppo di una risposta immunitaria in seguito al trattamento. A dare l’annuncio ufficiale è stato il primo viceministro della Difesa della Federazione Russa, Ruslan Tsalikov. “Le valutazioni finali dei risultati dei test da parte dei nostri specialisti e scienziati del Centro nazionale di ricerca sono gia’ state fatte. Tutti i volontari, senza eccezione, hanno sviluppato l’immunita’ dal coronavirus e non hanno mostrato sintomi negativi. Pertanto il primo vaccino di produzione domestica contro il coronavirus e’ pronto”, ha affermato Tsalikov in intervista al quotidiano “Argomenty i Fakty“. I test clinici sui volontari all’ospedale di Burdenko sono iniziati il 18 giugno. Il primo gruppo a ricevere il vaccino era composto da 18 persone; al secondo gruppo invece è stato iniettato il farmaco pochi giorni dopo, quando i risultati dei primi studi clinici hanno consentito ulteriori ricerche.