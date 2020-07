Coronavirus, non si fermano le verifiche: controllate 57mila persone, solo 37 sanzionate

Non si fermano i controlli delle forze di polizia relative al rispetto delle misure per il contenimento del Coronavirus: il Viminale ha reso noto che ieri sono state verificate 57.105 persone, di cui 37 sanzionate e 2 denunciate per inosservanza della quarantena.

Controllate anche 9.625 attività con 22 titolari sanzionati e 6 provvedimenti di chiusura.