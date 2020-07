Coronavirus, il virologo Fauci: con il lockdown “il 95% dell’UE ha chiuso, in USA solo il 50%”

“Con il lockdown nell’Unione Europea, circa il 95% dei Paesi, o di più, hanno chiuso, noi con il nostro lockdown abbiamo chiuso il 50%“: lo ha spiegato Anthony Fauci, intervistato da Harvard Business Review.

Il virologo americano ha sottolineato come, per quanto sia impossibile indicare una causa esatta della nuova ondata di contagi negli USA, le riaperture affrettate, dopo un lockdown che non è stato totale, siano state un fattore: “E’ molto difficile dire che questa particolare manifestazione, o rally o vacanza alla spiaggia sia stata la causa, ma qualcosa è successo che ha provocato un picco del genere“.

Il virologo ha aggiunto poi che, a complicare ulteriormente la situazione, vi sia il fatto che la risposta è stata differente da Stato a Stato, da regione a regione, rendendo difficile un approccio unico.

La pandemia negli Stati Uniti “non sta andando nella giusta direzione“, ma è possibile trovare un equilibrio tra la voglia di riaprire il Paese e le precauzioni necessarie per contenere la diffusione del coronavirus, aveva affermato in precedenza il virologo, in un’intervista rilasciata a JAMA e riportata dalla CNN.

Gli Stati Uniti hanno registrato nelle ultime 24 ore 53.069 nuovi casi, secondo i dati della JHU: si tratta di un nuovo record, il 2° in due giorni consecutivi e il 6° negli ultimi nove giorni. Il totale sale quindi a 2.739.230.