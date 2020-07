Note creme solari ritirate dal commercio, potrebbero essere pericolose per la salute [MARCHIO E LOTTI]

La Società Giuliani SpA ha comunicato di aver avviato il ritiro volontario dal commercio di alcuni lotti i lotti di creme solari. Nello specifico i lotti interessati sono i seguenti:

LICHTENA DERMOSOL LATTE SPR50+ – cod.973354119 – lotti nn. 0509 – 0799 – 0799A – 0869 e 0869A

LICHTENA DERMOSOL SPR NEBULIZZ – cod. 975454240 – lotto n. 10509

LICHTENA DERMOSOL LATTE SPR50+ – cod. 973354145 – lotti nn. 0519 e 0809

LICHTENA DERMOSOL BB50++DOPOSO – cod. 975495235 – lotti nn. PH19060 – PH19065 – PH19036 – PH19050

LICHTENA DERMOSOL SPR50++DOPOS – cod. 975495211 – lotti nn. PH19033 – PH19053 – PH20032 – PH19062.

L’azienda non ha comunicato il motivo del ritiro, ma alle farmacie, ai negozi specializzati e ai siti di shopping online come Amazon è stato esplicitamente chiesto di cessarne la vendita, isolando e dando comunicazione della quantità in giacenza eventualmente invenduta.

Seguiranno eventuali aggiornamenti sulle motivazioni del ritiro.