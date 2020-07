Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Quarantacinque anni fa il giudice Francesco Ferlaino veniva assassinato in Calabria dalla criminalità organizzata. Tra i primi magistrati a venire uccisi dalla mafia, ci lascia il ricordo di un uomo impegnato, con sacrificio e dedizione, a difendere la legalità in una terra difficile. Il dolore per la sua scomparsa è amplificato da un’inchiesta che non ha mai individuato i colpevoli del suo assassinio”. Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati.