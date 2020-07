Sul lago di Garda è allarme dermatiti. Sono decine le segnalazioni di problemi cutanei per i turisti, arrivate nelle ultime ore. I sintomi sono sopraggiunti dopo aver fatto il bagno in diverse aree del lago. Sul sito del Comune di San Felice, in particolare, è riportato un avviso di Ats che associa la dermatite con la furcocercaria, un parassita tipico degli uccelli acquatici che può causare irritazioni cutanee anche forti. Numerosi casi sono stati segnalati anche a Salò e a Manerba, in località San Sivino.

Ciò che non è chiaro è se si sia trattato effettivamente di dermatite del bagnante o altro, come ad esempio punture di insetti o reazioni allergiche. Le foto pubblicate sui social mostrano evidenti irritazioni cutanee, simili ad altri problemi riscontrati più volte in località lacustri. Tra i consigli di Ats, in particolare, c’è quello di evitare di fare il bagno in acque basse in prossimità di luoghi in cui sono presenti uccelli acquatici (come i cigni). E’ inoltre indispensabile fare subito dopo una doccia e asciugarsi bene all’uscita dal lago.