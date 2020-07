Disabili: Comincini (Iv), ‘aiutare associazioni impegnate in inclusione’

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Mercoledì sera in piazza Montecitorio abbiamo vissuto una serata ricca di umanità e autenticità con le associazioni PizzAut, Tortellante, Banda Rulli Frulli. è stato significativo aver ottenuto la presenza di così tanti rappresentati delle istituzioni, a partire dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal presidente della Camera Roberto Fico. Sono grato a loro come ai ministri Teresa Bellanova, Elena Bonetti, Nunzia Catalfo, Sergio Costa, Roberto Gualtieri che sono stati presenti, insieme a diversi colleghi parlamentari”, lo scrive sui social il senatore di Italia viva, Eugenio Comincini.

‘Per quelle associazioni, i ragazzi e le loro famiglie, è stato un momento eccezionale. Ed è stata per la politica -aggiunge- un’occasione per capire meglio questi mondi, le loro esigenze e i loro bisogni, ma anche le loro eccezionali capacità, abilità e potenzialità. Dopo aver organizzato questo evento, spero che ci siano le condizioni per dare una risposta ad alcuni bisogni espressi da chi riesce ad aprire strade innovative, come le tre associazioni protagoniste della serata. In Italia ci sono tante altre valide realtà impegnate in maniera innovativa e non senza fatica sui temi dell’inclusione. Ho presentato una proposta di legge che va nella direzione di sostenere queste belle esperienze e che spero troverà spazio in Parlamento”.