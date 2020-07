Liguria, 1200 persone evacuate e altre mille dovranno restare chiuse in casa: tutto pronto per il disinnesco di un’enorme bomba [FOTO]

Sono oltre 1200 i residenti di Campo Ligure evacuati dalle loro abitazioni, un migliaio quelli che potranno restare a casa ma senza uscire e nemmeno avvicinasi alle finestre. Inoltre strade, autostrade e ferrovia sono state chiuse per tutta la durata delle operazioni. E’ scattato alle prime luci dell’alba il piano di emergenza studiato per le operazioni di disinnesco della bomba da 500 libbre, ordigno bellico delle Seconda Guerra Mondiale, ritrovato nel greto del torrente Stura nel comune dell’entroterra genovese.

La cittadina è stata suddivisa in tre zone che vanno dal rosso, con obbligo di lasciare la casa al giallo, con la possibilità di restare chiusi in casa. Inoltre le operazioni di disinnesco e il successivo trasferimento sino ad una cava della zona di Pegli, nel ponente genovese, hanno reso necessaria la chiusura dell’autostrada A26 Voltri Gravellona Toce dalle ore 6 sino a cessata emergenze e del passo del Turchino. Tutta la zona sarà tenuta sotto controllo da droni e da un servizio anti-sciacalaggio. GUARDA LA GALLERY FOTOGRAFICA SCORREVOLE IN ALTO.