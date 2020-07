Roma, 16 lug. (Adnkronos) – “Lavoriamo sempre per far ripartire l’Italia e costruire il suo futuro. Il Decreto Rilancio approvato oggi è una tappa fondamentale: destiniamo 55 miliardi a famiglie, imprese, lavoratori, scuola, con il Superbonus al 110% da noi fortemente voluto. Ora avanti con le prossime sfide”. Lo scrive in un tweet il capo politico M5S, Vito Crimi.