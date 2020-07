Dl rilancio: Dadone, ‘rivoluzione in atto, smart working prorogato fino al 31/12’

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “La rivoluzione è in atto, smart working prorogato e lavoratori delle Pa che rientrano in sicurezza al lavoro. Approvato l’emendamento della collega e amica Vittoria Baldino, secondo la riformulazione a lei proposta, che proroga fino al 31 dicembre 2020 il lavoro agile per il 50% dei dipendenti che svolgono attività eseguibili da remoto e introduce il ‘Piano organizzativo del lavoro agile’ (Pola), con il quale dal 1° gennaio 2021 la percentuale salirà ad almeno il 60%”. Così in un post su Facebook il ministro della Pa, Fabiana Dadone.