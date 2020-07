Dl Rilancio: Morelli (Lega), ‘neanche un euro per Malpensa da Governo amico di Sala’

Milano, 9 lug. (Adnkronos) – “Nel decreto rilancio, del suo governo amico, Sala non è stato in grado di chiedere un euro per l’aeroporto di Malpensa. Altro che discesa in campo nazionale, nel Pd Mister Spritz non se lo calcola nessuno”. Lo afferma in una nota Alessandro Morelli, capogruppo della Lega in Comune di Milano.

“La vicenda farebbe sorridere se non fosse che Malpensa avrebbe bisogno di investimenti per il miglioramento infrastrutturale e la modernizzazione, e che la Lega aveva proposto invano uno stanziamento di 30 milioni di euro bocciato dall’Esecutivo. Purtroppo l’inettitudine di un sindaco influencer ci priva dello spazio che una città come Milano meriterebbe per ripartire”, spiega ancora.