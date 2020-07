Dl semplificazione: IV, ‘ottimo risultato su opere e procedura Italia Shock’

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – ‘Le prime 50 opere infrastrutturali commissariate arriveranno al consiglio dei ministri già questa sera. Grazie alla perseveranza di Italia Viva siamo arrivati a questo primo importante risultato”. Lo dichiara Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva in Commissione trasporti della Camera, al termine dell’incontro al Mit sul dl Semplificazione.

‘Quello di oggi è un primo grande passo, compiuto di concerto con la ministra De Micheli, che sarà completato grazie a un contenitore di opere infrastrutturali allegato al decreto semplificazione. Tutte le opere strategiche presenti – spiega – verranno portate a compimento o attraverso il commissariamento o con una procedura agevolata e semplificata, come dall’articolo 2 del decreto”.

‘L’auspicio è di avere a breve molte più opere delle 50 varate, ma è già un ottimo risultato. Con la proposta del Piano Italia Shock – sottolinea- avevamo la consapevolezza che fosse necessario un grande intervento sulle opere pubbliche che facesse ripartire il Paese e che il modello commissariale applicato a Expo e a Genova, insieme alle semplificazioni delle procedure, fosse la strada giusta da percorrere per far sbloccare i cantieri. Oggi è realtà”, conclude.