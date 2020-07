Dl semplificazioni: Cdm avanti da oltre 2 ore, sul tavolo art.9 su commissari

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Va avanti ormai da oltre due ore il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Dopo aver dato il via libera al Pnr e all’assestamento di bilancio, il Cdm sta analizzando, articolo per articolo, il dl semplificazioni. L’esame sembra andare ancora per le lunghe, il disco verde dovrebbe arrivare a notte fonda. Il premier Giuseppe Conte e i ministri sono infatti alle prese con l’articolo 9 del decreto, ovvero quello che disciplina le ‘misure in materia di commissari straordinari’, uno dei punti più controversi del provvedimento che si compone -da qui la previsione sui tempi lunghi- di ben 48 articoli. Finora, assicurano fonti di governo, la discussione è andata avanti in un clima sereno e senza scontri.