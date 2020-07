Dolore al seno: quali sono le cause e quando è un campanello d’allarme del tumore

Molte donne avvertono spesso dolore al seno: alcune tendono a pensare subito al peggio, altre tendono purtroppo ad ignorare questo segnale. A volte può essere provocato da tanti fattori, non sempre gravi o rischiosi per la salute.

Scopriamo quindi, prima di preoccuparsi, quali sono gli altri motivi per cui il seno può provocare dolore.

Il dolore al seno è un sintomo associato a diverse condizioni: nella maggior parte dei casi non è segnale di cancro, ma può essere la conseguenza dei cambiamenti ormonali associati al ciclo mestruale o alla menopausa, oppure può comparire durante la gravidanza o l’allattamento. Il dolore può inoltre essere associato alla presenza di cisti o all’assunzione di alcuni farmaci, ad esempio i diuretici.

Dolore al seno, le cause

Secondo quanto si spiega su ISSalute – Sito sviluppato e gestito dall’Istituto Superiore di Sanità – le cause di dolore al seno includono:

cambiamenti ormonali legati al ciclo mestruale

stato di gravidanza

noduli al seno

mastite

ascesso mammario

lesioni al seno

problemi dovuti all’allattamento

inconvenienti legati a medicazioni

tumore al seno (sebbene il dolore non sia frequente)

Dolore dovuto a cambiamenti ormonali legati al ciclo mestruale

Le variazioni nei livelli ormonali – prosegue l’approfondimento di ISSalute – possono causare dolore al seno nei casi in cui:

il ciclo mestruale sia ancora attivo (non si è ancora in menopausa) o si stia seguendo una terapia ormonale sostitutiva (TOS)

il dolore si faccia sentire nello stesso periodo ogni mese, generalmente da uno a tre giorni prima delle mestruazioni e si attenui al loro termine

il dolore sia diffuso a entrambi i seni (sebbene a volte il dolore si avverta solo da una parte)

Per attenuare il dolore è consigliabile indossare un reggiseno specifico per lo sport, anche di notte e durante l’attività fisica, prendere medicinali antidolorifici da banco come, ad esempio, quelli a base di paracetamolo o ibuprofene o applicare gel a base di ibuprofene o diclofenac. Se non si riesce a alleviare il dolore, è consigliabile rivolgersi al medico di famiglia che potrà prescrivere farmaci per il controllo dei livelli ormonali come danazolo, tamoxifene o goserelina.

Stato di gravidanza

Indolenzimento e sensibilità del seno, talvolta, sono segnali precoci di una gravidanza, se associati a:

interruzione del ciclo mestruale

sensazione di nausea e stanchezza

necessità di urinare con più frequenza

alterazioni del gusto e dell’odorato e voglia di cibi specifici

In presenza di questi disturbi (sintomi) si può fare in autonomia, a casa, un test di verifica della gravidanza.

Noduli al seno

Ci sono vari tipi di noduli al seno – spiegano gli esperti ISS – alcuni dei quali provocano dolore:

fibroadenoma, nodulo duro e liscio che può cambiare posizione nella mammella e, in genere, è più diffuso tra le donne giovani

cisti, formazione contenente una sostanza fluida che si sviluppa nel tessuto mammario, più comune nelle donne sopra i 35 anni

mastite e ascessi mammari

La maggior parte dei noduli al seno non desta preoccupazione, ma occorre consultare il medico di famiglia per accertarsi che non costituiscano il segno di una malattia seria come, ad esempio, un tumore. La terapia dipende dal tipo di nodulo; in alcuni casi non occorre alcuna cura.

Mastite

Si verifica quando il tessuto di cui è costituito il seno (tessuto mammario) si infiamma a causa di una infezione batterica, o per cause legate all’allattamento, arrossandosi, gonfiandosi e provocando dolore. La mastite può anche causare:

arrossamento e rigonfiamento del tessuto mammario che si surriscalda

sensibilità del seno

formazione di un nodulo o di un’area solida nel tessuto mammario

secrezione dai capezzoli

disturbi di tipo influenzale, come indolenzimento, febbre e brividi di freddo

Se si sospetta una mastite, è opportuno contattare il medico di famiglia perché se non si interviene con una cura, ad esempio di antibiotici, si potrebbe andare incontro ad un ascesso.

Ascesso del tessuto mammario

L’ascesso provoca la formazione di pus, generalmente dovuto a un’infezione batterica. È doloroso e i noduli infiammati possono arrossarsi e riscaldarsi fino a generare infiammazione nell’area circostante e a provocare la febbre. In questi casi, è bene consultare il medico di famiglia per valutare se sia necessaria una cura antibiotica e, eventualmente, l’aspirazione del pus.

Danni al seno

Il dolore al seno può derivare da un danno (lesione) ai muscoli, alle articolazioni o alle giunture presenti nell’area del petto, oppure può essere trasmesso dai nervi della zona toracica dando la sensazione che il dolore si sviluppi dal seno. Alcuni esempi di danni che causano dolore al seno includono:

stiramento di un muscolo toracico

lesione al collo, alla spalla o alla schiena

costocondrite, infiammazione nell’area di congiunzione delle costole (coste) alle ossa della cassa toracica

intervento chirurgico precedente (pregresso) al seno

Il dolore al seno può essere provocato da una lesione se lo si avverte concentrato in un punto e se peggiora con il movimento. Per alleviarlo può essere utile indossare un reggiseno specifico per lo sport e prendere dei farmaci antidolorifici, se consigliati dal medico; a volte, se il dolore persiste, possono essere necessarie iniezioni di farmaci corticosteroidi e anestetici locali.

Problemi dovuti all’allattamento

Il dolore durante l’allattamento può dipendere da:

ingorgo mammario, vale a dire un’ostruzione dei dotti lattiferi

mastite, dolore e gonfiore causati dall’ostruzione dei dotti lattiferi dovuti a un’infezione batterica

ascesso mammario, formazione dolorosa di pus che si produce in caso di mastite non curata

infezione da candida ai capezzoli, in caso di piccole ferite ai capezzoli

Nel caso il dolore si produca in concomitanza con l’allattamento, è consigliabile rivolgersi al personale dei reparti di ostetricia per sapere come attenuarlo.

Inconvenienti legati a medicazioni

A volte il dolore al seno – spiega ISSalute – può essere un effetto indesiderato di alcuni medicinali:

contraccettivi, la maggior parte di quelli a base di ormoni come, ad esempio, pillole anticoncezionali, cerotti, iniezioni e dispositivi intrauterini, può causare tensione al seno

antidepressivi, come la sertralina

antipsicotici (utilizzati per curare alcune malattie mentali) come l’aloperidolo

È buona regola accertarsi, leggendo il foglietto illustrativo del farmaco che si sta assumendo, se il dolore, o la tensione, al seno rientrino tra gli effetti indesiderati (effetti collaterali). Occorre rivolgersi al medico di famiglia nel caso in cui il dolore divenga particolarmente intenso poiché potrebbe essere necessario cambiare farmaco.

Tumore al seno

Raramente il dolore di per sé è riconducibile alla presenza di un tumore al seno che, con più probabilità, si manifesta con disturbi (sintomi) quali:

presenza di un nodulo solido che rimane localizzato in un’area del seno

cambiamento di dimensione o di forma di uno o di entrambi i seni

presenza di secrezione dal capezzolo con striature di sangue

avvallamento del seno

arrossamento del capezzolo o dell’area circostante

capezzolo rientrato

Se si sospetta di avere un tumore al seno bisogna rivolgersi subito al medico di famiglia per eseguire gli accertamenti necessari.

Quando rivolgersi al medico di famiglia

È bene consultare il medico se:

il dolore è particolarmente intenso, tanto da impedire di svolgere le normali attività

il dolore peggiora o non si arresta

si avvertono i sintomi di un’infezione, come gonfiore, arrossamento e surriscaldamento del seno o compare la febbre

si manifestano i sintomi collegati alla presenza di un tumore

Il medico di famiglia, esaminando il seno e informandosi sui disturbi presenti, cercherà di risalire alla causa del dolore oppure prescriverà una radiografia o una ecografia presso un centro specializzato. Dover eseguire tali, ulteriori accertamenti potrebbe provocare un certo allarme ma si tratta di normali controlli che non servono solo per accertare il tumore del seno. La maggior parte delle donne che si sottopongono a questi esami non risultano, infatti, colpite da tumore.

Si tenga presente che le informazioni presenti in questa pagina sono di natura generale e a scopo divulgativo e non sostituiscono in nessun caso il parere del medico, il primo punto di riferimento a cui ricorrere per avere informazioni, chiarimenti, e a cui affidarsi per consigli o esami.