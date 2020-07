“Domande al cielo”, obiettivo Marte: conto alla rovescia per il lancio della missione cinese verso il Pianeta Rosso

Tutto pronto per il lancio della missione cinese diretta verso Marte, Tianwen 1, (“Domande al cielo“, come il poema di Qu Yuan), previsto domani: una sonda entrerà nell’orbita del Pianeta Rosso e un rover scenderà sulla superficie.

E’ la 2ª di 3 missioni robotiche aventi come obiettivo Marte, previste questo mese: la sonda Hope degli Emirati Arabi è partita il 20 e il rover americano Perseverance verrà lanciato il 30.

La missione cinese su Marte partirà dalla base di Wenchang, sull’isola di Hainan, con un razzo Lunga Marcia 5, al suo primo volo operativo.

Per la Cina è il 2° tentativo di raggiungere Marte, dopo la sonda Yinghuo 1 che nel 2011 partì agganciata alla missione russa Phobos-Grunt che non riuscì ad abbandonare l’orbita terrestre. Stavolta la missione è interamente cinese e si basa sull’esperienza accumulata nelle missioni lunari.