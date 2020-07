Emergenza incendi in Russia: quasi 200 roghi nelle immense foreste della Siberia

Quasi 200 incendi (197) divampano nelle foreste della Siberia: denso fumo grigio avvolge e soffoca le città, e centinaia di vigili del fuoco sono impegnati nel tentativo di contenere le fiamme.

Gli incendi, che ormai si ripetono ciclicamente di anno in anno, stanno colpendo in particolare Yugorsk, dove le fiamme minacciano le abitazioni.

I 197 roghi divampano su 43mila ettari nella regione della Yakuzia.

Altri 380mila ettari bruciano nelle zone isolate delle immense foreste della Siberia, ma non sono oggetti di intervento in base alla politica di governo.