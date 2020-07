Erutta il vulcano Telica: numerose esplosioni, cenere fino a 60 metri di altezza in Nicaragua [FOTO e VIDEO]

Il vulcano Telica, uno dei più attivi del Nicaragua, è tornato in eruzione mercoledì 29 luglio: diverse esplosioni hanno espulso la cenere fino a 60 metri di altezza, senza tuttavia causare danni alle località vicine (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). “Questo mercoledì, 10 esplosioni di gas ed emissioni di ceneri sono state registrate sul vulcano Telica. Le ceneri sono salite a un’altezza tra i 30 e i 60 metri e ricadono nel cratere, mentre il pennacchio di fumo si dirige verso nord“, ha dichiarato il sistema nazionale per la prevenzione delle catastrofi del Nicaragua (Sinapred) sul portale Internet del governo.

Il vulcano Telica, alto 1.061 metri, si trova a una ventina di chilometri a nord della città di Leon (nord-ovest del Nicaragua). Fa parte del Maribios Cordillera (Pacifico) e, secondo gli specialisti, è in attività dal 1527. Durante una delle sue eruzioni nel 1948, i suoi gas odoranti di zolfo causarono “problemi digestivi e emottisi a diversi abitanti del villaggio di Telica“, secondo i rapporti dell’Istituto nicaraguense di studi territoriali.